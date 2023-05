La dirigenza viola vola in Sicilia per scoprire giovani talenti: l’iniziativa

La dirigenza viola ha fatto visita alla società con sede a Brolo, in provincia di Messina. Il comunicato della società

Durante l'incontro con i media si è discusso dei benefici effetti che questa sinergia, ormai consolidata, sta determinando nella crescita sportiva e umana di calciatori e calciatrici. In relazione a questo fondamentale aspetto, nei pomeriggi di oggi e domani è in programma, allo stadio “Comunale” di Brolo, uno stage per ragazzi nati nel 2009 e 2010, provenienti da tutta la Sicilia, che verranno visionati da Angeloni e dal collaboratore del Club gigliato Maurizio Niccolini e dagli osservatori viola Pino Irrera e Giovanni Pisano.