Italia U19: in campo due viola nella vittoria con la Bosnia

L'Italia U19ha vinto oggi 3-2 contro la Bosnia Erzegovina , con gli azzurrini che rimangono così aggrappati al treno Europei. Nella seconda partita del gruppo E l'Italia ha riscattato la brutta sconfitta contro l'Estonia, salendo a 3 punti in classifica ed agganciando proprio gli estoni (anche se a causa degli scontri diretti gli azzurrini rimangono ad ora terzi nel girone). In campo anche due gigliati: Amatucci, che è entrato al 75' al posto di Di Maggio, e Kayode, che ha assaporato il campo all'83' al posto di Regonesi. Zero minuti invece per il terzo viola, Favasuli.