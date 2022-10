I giovani della Fiorentina in visita al Museo del Calcio: la sinergia coi tifosi

Per tutta la durata di questa stagione, i visitatori che esibiranno il biglietto di una partita interna del club viola avranno – il giorno gara o quello successivo – uno sconto del 50% sull’ingresso al museo

Tanta emozione e grande entusiasmo hanno accompagnato la visita di giovani calciatori e calciatrici della Fiorentina al Museo del Calcio. I piccoli visitatori viola sono stati ‘rapiti’ dai racconti delle guide, illuminati dalle storie dei grandi campioni del passato e dalle curiosità sulla storia azzurra. Il Museo del Calcio di Coverciano e la Fiorentina hanno così dato il via ad una serie di incontri che condurranno tutti gli atleti e le atlete del settore giovanile viola attraverso un percorso formativo alla scoperta non solo della storia della Nazionale Italiana di calcio, ma anche dei valori di cui questo sport si rende promotore; pilastri del mondo calcistico come sacrificio e altruismo.