Gli Under 14 viola protagonisti al ‘Città di Abano Terme’

Il torneo viene giocato dal 17 a 21 maggio

Redazione VN

Dopo aver vinto nel 2017, i giovanissimi under 14 della Fiorentina saranno protagonisti della 29° edizione dell’Abano Football Trophy - Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Abano Terme”, in programma dal 17 al 21 maggio.

Affermatosi negli anni come una delle competizioni più prestigiose d’Europa nel panorama giovanile, il Torneo porterà in campo i “giovanissimi” del 2009 di 16 top club, in rappresentanza di 10 Nazioni e 3 continenti.

Fiorentina, Inter, Juventus, Napoli, Atalanta, Bologna, Udinese e Hellas Verona le squadre italiane; Dinamo Kiev, Slavia Praga, Red Bull Salisburgo, Lugano, Malmö, HJK Helsinki quelle europee. Ma anche una squadra brasiliana e una giapponese: il Flamengo e il Tokyo

I giovani viola allenati da mister Matia Balestracci sono inseriti nel girone C con Napoli, Lugano e HJK Helsinki: mercoledì 17 alle 17.30 l’esordio contro i giovani svizzeri del Lugano, seguito dal match di giovedì contro i finlandesi del HJK Helsinki. Venerdì 19 l’ultima partita del girone contro il Napoli. Sabato 20 quarti e semifinali. Domenica 21 la finalissima. Tutte le partite saranno ad ingresso gratuito.

Uno dei tornei giovanili più prestigiosi d’Europa

Nato nel 1991 e riconosciuto nel settore come uno dei tornei dal più alto tasso tecnico d’Europa, Il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Abano Terme” è un appuntamento ormai consolidato anche per osservatori e talent scout, che approfitteranno delle giornate di gara per mettere sotto la propria lente di ingrandimento i giovani talenti.

Basti pensare ai tantissimi campioni che in passato hanno disputato il Torneo e poi sono diventati protagonisti dei palcoscenici internazionali: Matthijs de Ligt, Jamal Musiala, Lacazette, Jair Tavares, De Ketelaere, Justin Kluivert tra gli stranieri; Miretti, Scalvini, Bove, Moise Kean, Maldini, Florenzi, Gabbiadini, Lasagna, solo per citare qualche nome tra gli italiani. Ma anche campioni del passato come De Rossi e Montolivo.