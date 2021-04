FOTO VN: Saluto e sorrisi tra Commisso e Lotito al Tardini

L'immagine scattata dal nostro inviato al Tardini al seguito di Fiorentina-Lazio (finale di Coppa Italia Primavera)

Che la posta in palio sia "pesante", seppur con protagoniste le due squadre Primavera, lo si capisce guardando anche le presenze in tribuna. Allo stadio Tardini di Parma, campo neutro della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Lazio, ci sono infatti i vertici di entrambi i club. Nella nostra foto si riconoscono Rocco Commisso e Claudio Lotito mentre si scambiano un saluto cordiale nell'immediato prepartita del match. Ricordiamo che Fiorentina e Lazio hanno assunto la stessa posizione in alcune questioni "spinose" dei giorni scorsi. In precedenza si erano soffermati sul terreno di gioco Angeloni, Tare e Matri (FOTO).