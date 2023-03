FOTO VN – Al CS spunta Toci col procuratore. Si decide il futuro del capitano?

Giornata di visite al centro sportivo Davide Astori dove la Fiorentina si è allenata questa mattina. Negli scorsi minuti, ha infatti fatto capolino il capitano della Primavera Eljon Toci in compagnia del proprio procuratore. Possibile che la visita possa aver fatto da preludio ad altre in cui si andrà a decidere il futuro dell'attaccante albanese, magari in un'avventura in prestito. Questo lo scatto realizzato dal nostro inviato.