Fiorentina, Under 18: pari beffa nello scontro al vertice con la Lazio

Gli Under 18 restano comunque in testa al campionato

Gli Under 18 di Christian Papalato restano in vetta alla classifica. Nella quarta giornata di campionato, al ‘Bartolozzi’ di Scandicci, Fiorentina-Lazio termina con uno scoppiettante 2-2. Nella prima frazione viola avanti grazie al piazzato di Ievoli, ma è nella ripresa che si concentra gran parte dell’incontro. L’espulsione di Harder poco dopo l’intervallo inverte l’inerzia del match a favore dei biancocelesti, che pareggiano con Petrucci all’ora di gioco. Nel finale, nonostante l’inferiorità numerica, Dama riporta avanti i gigliati, ma a tempo praticamente scaduto è Oliva a ristabilire la definitiva parità (Canteraviola.com).

Lo scontro diretto dunque termina con un punto a testa, la Fiorentina ferma a tre incontri la serie di vittorie consecutive, ma resta in testa alla classifica con 10 punti in quattro gare giocate, una in meno rispetto a Lazio (9 punti) e Bologna (8), e ancora imbattuta.