Fiorentina, oggi la Primavera contro il Cesena: orario e dove vederla in tv

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani viaggia in campionato e dopo aver battuto il Bologna con il super gol in coast to coast di Lucchesi nell'ultima giornata, nell'avvicinarsi alla quinta finale di Coppa Italia consecutiva, fa visita al Cesena, calcio d'inizio alle ore 14. La gara, visibile in diretta tv su Sportitalia (canale 60) e n streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia, sarà seguita in diretta testuale anche da Violanews.com.