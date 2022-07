Fiorentina, arriva da Prato il nuovo responsabile della scuola calcio?

Il nuovo responsabile della Scuola calcio della Fiorentina sarà pratese. Ne è convinta TvPrato.it che fa il nome di Renato Galli. Ex responsabile del settore giovanile del Prato, negli ultimi anni responsabile scouting per il centro Italia. Prima per la Juventus e poi per la Roma. Adesso avrà la responsabilità delle formazioni giovanili viola dall’Under 9 fino all’ Under 14. Renato Galli, sostituirà in Fiorentina lo storico dirigente Stefano Cappelletti. Per il dirigente pratese, considerato uno dei profili più qualificati nel settore, l’opportunità di arrivare nella stanza dei bottoni di una società importante come la Fiorentina.