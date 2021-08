Coppa Italia Primavera, ecco il tabellone: Fiorentina in scena dagli ottavi

Stabilito il tabellone della Coppa Italia Primavera: Fiorentina in campo dagli ottavi

E' stato pubblicato il tabellone della Coppa Italia Primavera 2021/2022 che prenderà il via il 15 settembre con quattro partite del turno preliminare: Cittadella-Como, Salernitana-Ternana, Reggiana-Alessandria, Cesena-Perugia. Le vincenti di queste quattro sfide si qualificheranno per i trentaduesimi del 22 settembre, mentre entreranno in scena direttamente agli ottavi dell’1 dicembre: Fiorentina, Spal, Roma, Juventus, Sampdoria, Atalanta, Empoli e Inter.