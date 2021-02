Primavera, Chiti ha le idee chiare: “Sogno di vincere un campionato con la Fiorentina”

Lorenzo Chiti, difensore Primavera, ha parlato al sito ufficiale viola: “Con il Torino è stata una bella vittoria, meritata, potevamo segnare di più, ma l’importante era vincere e trovare i tre punti. Juventus? Sarà una trasferta difficile contro una squadra molto forte, ma ce la metteremo tutta per portare a casa un’altra vittoria. La rivalità la conosciamo tutti, sarà una partita fondamentale. Firenze è una piazza importante, un sogno essere alla Fiorentina. Il mio idolo è Sergio Ramos, in prima squadra ho avuto modo di allenarmi con grandi giocatori come Pezzella, Milenkovic e Martinez Quarta, mi hanno accolto bene quando mi sono allenato con loro. Il sogno nel cassetto? Esordire in prima squadra e vincere un campionato con la Fiorentina”.

