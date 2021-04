Aquilani: “Primo tempo perfetto. Orgoglioso di questi ragazzi”

La gioia del tecnico al termine della vittoria viola

"I complimenti li prendo, ma vanno fatti tutti ai ragazzi. C'è modo e modo di vincere, a livello giovanile devi proporre qualcosa. E il primo tempo è stato perfetto, abbiamo fatto tutto quello su cui ci alleniamo. Ogni tanto i risultati tirano fuori qualcosa che non mi piace, ma questo è il calcio... Il primo tempo abbiamo dominato potevamo farne due o tre, poi ci sta mollare un po' nella ripresa. L'aspetto importante è comunque quello di non prendere gol. E oggi, i ragazzi, l'hanno fatto in maniera straordinaria, sono super orgoglioso di questo gruppo. Predestinato come De Zerbi? Stimo tanto Roberto. Ho un collaboratore e alcuni membri dello staff che mi stanno aiutano a raggiungere questi traguardi. Senza di loro non sarebbe possibile. Ho visto i genitori di Daniel, nonostante sia laziale oggi lui sarà contento per noi, anche se sarà dispiaciuto per i suoi amici. Avevamo un rapporto speciale"