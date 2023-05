Aquilani: “Ho visto una differenza sostanziale. Oggi serviva un attaccante”

Alberto Aquilani ha parlato nel post partita di Fiorentina-Torino della sua squadra e del finale di stagione che attende i baby viola

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato al termine del match con il Torino. Ecco le parole della guida dei viola.

Sulla partita — "Questa partita non è paragonabile alla finale con la Roma in Coppa Italia. Per la prima volta ho visto una differenzia sostanziale di fisico, testa e gambe. Oggi abbiamo fatto fatica. Complimenti comunque ai ragazzi che hanno dimostrato di avere un grande spirito quando si sono trovati sotto, riuscendo per poco anche ad andare avanti. C'è stata però una differenza evidente da tanti punti di vista".

Sull'unico straniero in campo oggi — "Oggi c'era solo Krastev di straniero in campo. Queste son soddisfazioni che ci portiamo dietro perché vuol dire che il vivaio funziona, però ci piace anche vincere. Purtroppo quando incontri questo tipo di squadre fai molta più fatica se non sei strutturato come loro".

Sulla mentalità, sulle squalifiche e sugli infortuni — "Di testa ho visto bene i miei ragazzi, ma non fisicamente. Un attaccante ci avrebbe fatto comodo oggi. Uno che tiene la palla e che gioca spalle alla porta ci serviva. Se non c'è vuol dire che la palla a Distefano devi darla sui piedi. Oggi abbiamo dovuto far giocare un under 17 che si è allenato 3-4 volte massimo. Questo lo paghi in termini di esperienza".

Sul vivaio viola ed i giovani che potrebbero approdare in prima squadra — "Di questo argomento non ne voglio parlarne per adesso".

Sulla prossima partita con la Roma — "Lo spirito di rivalsa va bene ma bisognerà stare attenti. La Roma non ha meritato di vincere contro di noi nella finale di Coppa Italia. Loro hanno la miglior rosa comunque insieme alla Juventus. Sarà quindi una partita molto difficile".

Sul finale di stagione — "Non so se possiamo recuperare gli infortunati. Non è un problema comunque. Sarà un finale difficile, ma anche quest'anno abbiamo fatto un grande campionato. Non sarà un problema per noi poi giocare le prossime 3 gare su 5 fuori casa".