Abano Football Trophy, debutto in goleada per gli Under 14 viola

Esordio con il botto per i giovanissimi under 14 della Fiorentina alla 29° edizione dell’ Abano Football Trophy - Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Abano Terme”.

I ragazzi allenati da mister Balestracci hanno vinto 4-0 contro gli svizzeri del Lugano, in un match dominato dal punto di vista fisico e tecnico fin dal primo minuto. Due le reti per tempo: nella prima frazione di gioco sono andati in gol il capitano Federico Melani e Jacopo Santillo, nella ripresa incornata di testa di Moussa Faye e sigillo finale di Matteo Farnese. Dopo l’ottimo esordio nella giornata di apertura, la Fiorentina under 14 affronterà giovedì alle 17.00 i finlandesi del HJK Helsinki e venerdì alle 20.45 il Napoli. (da Ufficio stampa Abano Football Trophy)