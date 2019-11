Torino-Inter, altro infortunio: Barella KO e a rischio per la gara di Firenze

Piove sul bagnato in casa Inter. Come scrivono i colleghi di Passione Inter, infatti, il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio della stagione, quello di Barella, secondo ko del match dopo quello di Belotti in avvio. Rientrando in panchina dopo la sostituzione (al suo posto Borja Valero) l’ex Cagliari non ha utilizzato parole rassicuranti nei confronti dello staff tecnico dicendo di aver sentito tirare il ginocchio. Le sue condizioni saranno definite nei prossimi giorni, ma è legittimo sospettare una sua assenza in vista di Fiorentina-Inter, gara in programma per il prossimo 15 dicembre.