La partita

La Serie A non si ferma e la Fiorentina rincorre la terza vittoria consecutiva in campionato dopo Atalanta e Udinese. Una viola che sogna nella parte alta della classifica ma che difronte trova un avversario ostico come il Frosinone, sorpresa di questo campionato. Ecco le probabili scelte dei due allenatori.

Frosinone

Di Francesco deve valutare le condizione di Lirola e Gelli, poi non sembrano esserci grandi dubbi sulla formazione iniziale. Turati sarà il portiere, con la difesa formata da Oyono e Marchizza sulle fasce, Okoli e Romagnoli come centrali. In mezzo al campo spazio a Barrenechea, con ai lati Mazzitelli e Garritano. Soulè e Baez agiranno sulle fasce, sostenendo la punta Cheddira.

Fiorentina

La prima Fiorentina orfana di Dodò, aspetta di sapere se Nico Gonzalez farà parte del match. Intanto, ballottaggio in porta Terracciano-Christensen. Dietro spazio a Kayode e Parisi, con Ranieri che potrebbe rifiatare a favore di Milenkovic. In mezzo al campo torna Arthur come regista e Duncan, favorito su Mandragora. Kouamè pronto a sostituire Nico anche a Frosinone, con Sottil che insidia Brekalo. Davanti Beltran scalpita, con Nzola pronto a rifiatare. Confermato Bonaventura sulla trequarti, ma attenzione alla carta Barak.

FORMAZIONI

Serie A 28/settembre ore 18:30 FROSINONE FIORENTINA 4-3-3 Modulo 4-2-3-1 Di Francesco Allenatore Italiano

In campo TURATI 80 OYONO 22 OKOLI 5 ROMAGNOLI 6 MARCHIZZA 3 MAZZITELLI 36 BARRENECHEA 45 GARRITANO 16 SOULÉ 18 CHEDDIRA 70 BAEZ 7 TERRACCIANO 1 KAYODE 33 MILENKOVIC 4 QUARTA 28 PARISI 65 ARTHUR 6 DUNCAN 38 KOUAMÉ 99 BONAVENTURA 5 SOTTIL 7 BELTRAN 9