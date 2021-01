Fiorentina Femminile, Melani: “Sconfitta che brucia, Juventus più abituata a vincere”

Il vice allenatore della Fiorentina, Nicola Melani, ha analizzato ai canali ufficiali della Fiorentina il ko in Supercoppa contro la Juventus:

La sconfitta di oggi brucia, ci abbiamo sperato fino alla fine. Ci dispiace volevamo portare il primo nostro trofeo a Commisso e una gioia alla città ma così non è stato, anche le ragazze erano molto abbattute e dispiaciute. Ripartiamo da questa sconfitta, siamo comunque arrivate in finale e tanti non ci speravano nemmeno per quanto accaduto in settimana. Eravamo partite bene, avevamo il palleggio e stavamo giocando poi la Juventus ha fatto vedere quello che vale, qualcosina in più di noi ce l’ha visto quello che fa in campionato e l’abitudine a vincere questi trofei. Devo rivedere il gol su punizione che mi ha convinto poco dal campo ma la Juve da lì è venuta fuori e facciamo i complimenti alle bianconeri