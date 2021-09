Femminile Tortelli: “Lotteremo per tutto, la mediocrità non fa per noi”

Le parole del capitano a due giorni dalla sfida con la Juventus al Franchi

La Nazione propone un'intervista al nuovo capitano della Fiorentina Femminile, Alice Tortelli, che spiega come Patrizia Panico stia trasmettendo cattiveria agonistica e voglia di arrivare per prime su ogni pallone. "Meccanismi ed equilibri non si raggiungono in un attimo, ma la strada è quella giusta". Col Sassuolo è arrivata una sconfitta alla prima di campionato, che ha comunque aiutato le ragazze viola a lavorare sugli errori commessi. "Vogliamo lottare per tutti gli obiettivi, la mediocrità non fa per noi". Il ruolo di capitano non spaventa Tortelli, più a suo agio con la fascia al braccio che davanti a una telecamera. Domenica arriva la Juventus, che da quando esiste ha sempre vinto. Tortelli toglierebbe alle bianconere Pedersen, "il fulcro del loro gioco", ma un pensiero va anche al futuro ancora lontano: "Il Viola Park? Non vediamo l’ora di andarci. Sarà bellissimo come ha detto il presidente Commisso. Ci ha fatto piacere che sia venuto a trovarci".