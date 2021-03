Femminile, arriva la Juventus. Ma che assenze per le avversarie

Quale migliore occasione, per metabolizzare un’eliminazione comunque preventivabile col Manchester City in Champions, di una gara casalinga contro la Juventus? La Nazione si concentra sulla Fiorentina Femminile, di scena al Bozzi domenica alle 14:30 contro la capolista, fin qui imbattuta. Mancherà Cristiana Girelli, la super bomber del campionato e della Nazionale Italiana, ed è in dubbio anche Barbara Bonansea, l’altra stella dell’attacco bianconero. Non che la Fiorentina sia al completo, ma ci sono motivi per pensare positivo. Un’annata storta come questa può capitare, ma la società viola tiene in grande considerazione il comparto femminile, e non mancheranno profonde valutazioni sul futuro. Intanto però c’è da pensare al finale di campionato e alla gara con la Juve, della quale hanno parlato anche Baldi e Zanoli.