Il brasiliano Vitor Hugo, attualmente al Trabzonspor in Turchia, ha affidato al Pentasport di Radio Bruno un breve messaggio vocale per ricordare il suo grande amico ed ex capitano Davide Astori:

Ci tenevo a ricordare con voi Davide, oggi sono tre anni che è scomparso, voglio ribadire che ovunque andrò non lo dimenticherò mai. Lui era nostro fratello e ci ha lasciato tanti buoni esempi da seguire, lo faremo. Per sempre vivrà dentro di noi.