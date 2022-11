Vi ricordate Cesare Natali? Il figlio Andrea guida l’Under-16 del… Barcellona

Cesare Natali è un ex difensore della Fiorentina, tra le altre squadre, che molti tifosi si ricordano in campo qualche anno fa; Cronache di Spogliatoio racconta oggi l'esperienza di suo figlio Andrea, che gioca nelle giovanili del Barcellona, la famosa Cantera: nel 2020 Andrea si è trasferito in Spagna e, dopo un anno all'Espanyol, è passato al Barça. E' il pilastro dell'Under 16 dei blaugrana e della Nazionale, dove curiosamente trova Christian Comotto, figlio di Gianluca che giocava nella Fiorentina con Cesare Natali.