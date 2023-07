Un contratto biennale con con opzione di un anno in caso di salvezza. Corvino così, chiude un colpo in entrata e per Venuti si aprono le porte di una nuova avventura.

Uno degli addii a zero in casa Fiorentina è stato quello di Lorenzo Venuti. Il terzino destro ha salutato la sua Firenze e adesso è pronto per nuove avventure. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore ha limato tutti i dettagli con il Lecce. Un contratto biennale con con opzione di un anno in caso di salvezza. Corvino così, chiude un colpo in entrata e per Venuti si aprono le porte di una nuova avventura.