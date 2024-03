Ve lo ricordate Zohore? La meteora viola ha appena rescisso l’ennesimo contratto

Kenneth Zohore, 30enne attaccante, ex meteora della Fiorentina, è libero, per l'ennesima volta, di trovarsi un'altra squadra. Appena maggiorenne la società gigliata lo acquistò per meno di 1 milione di euro dal Copenaghen, ed era considerato uno dei migliori talenti del calcio danese. Lo Slask Wroclaw, che lo aveva accolto in estate, ha annunciato la risoluzione del contratto del giocatore, che ha collezionato appena 6 presenze in campionato e meno di 100' complessivi.