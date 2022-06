Valeria Marini: “Ho aiutato Cecchi Gori in ogni modo, anche prestandogli denaro”

"Per me è stato un periodo difficile, intenso e anche molto travagliato sin dal principio. Non c’è un piatto della bilancia dove mettere vantaggi e svantaggi. Lui era in un momento terrificante della sua vita. L'ho aiutato perché se lo meritava, essendo un uomo di qualità. L’ho aiutato in tutti i modi, standogli vicino e prestandogli denaro".