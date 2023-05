Una partita speciale per Joaquìn. Il Betis si prepara al suo addio

L'iniziativa del Betis per il suo mito, per omaggiare il numero 17

Il Betis si prepara a dire addio alla sua leggenda , Joaquìn. E lo farà con una partita speciale. Infatti il 6 giugno al Benito Villamarìn, lo stadio dei biancoverdi andrà in scena una partita per omaggiare il numero 17. Una partita speciale per un giocatore speciale, che è passato, lasciando un gran ricordo anche a Firenze. E adesso si prepara al suo ultimo tango in campo, magari concedendosi un dribbling dei suoi.