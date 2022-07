Tutto confermato: Melissano lascia Italiano e torna allo Spezia

Lo Spezia ha scelto il suo nuovo DS, da affiancare a Riccardo Pecini. Ne parla Si conferma la nostra anticipazione di ieri. Si tratta infatti di Stefano Melissano che - scrive Spezia1906.com - ha risolto in queste ore il proprio rapporto con la Fiorentina. Classe 1980, il dirigente avrà nuovamente spazio nei quadri dirigenziali dello Spezia. Un volto non nuovo per il club di Via Melara. Il leccese aveva infatti già affiancato Meluso dietro la scrivania, prima di seguire Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Sarà collaboratore di Pecini, soprattutto per le trattative di mercato e per i rapporti con la squadra.