Per Salvatore Sirigu ancora non è arrivato il tesseramento al Nizza. Il motivo sono le condizioni fisiche dell'ex viola

Salvatore Sirigu ha lasciato la Fiorentina. L'infortunio al tendine d'achille rimediato in allenamento è stato grave per il portiere sardo, che adesso cerca di ripartire. L'ex viola si sta allenando con il Nizza da diversi giorni. Ma la firma ancora non è arrivata, e il ds del Nizza lo ha spiegato così ai microfoni di Nicematine.com: