La Sampdoria modifica le carte in tavola per le sue fasce e, tra i nomi in arrivo, c'è anche quello di un ex Fiorentina

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la Sampdoria modifica le carte in tavola per le sue fasce e, tra i nomi in arrivo, c'è anche quello di un ex Fiorentina: Antonio Barreca. Il terzino, infatti, approderà ai blucerchiati dopo la partenza di Tommaso Augello, il quale ha lasciato il gruppo per unirsi al Cagliari. In mattinata, l'ex giocatore viola si è presentato in città per svolgere le visite mediche di routine.