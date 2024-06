Ricordate Roncaglia? Nuova esperienza argentina per l’ex viola

Nuova avventura in Argentina per l'ex viola Facundo Roncaglia, dopo che da gennaio 2024 era finito nella lista degli svincolati

Dopo essersi svincolato a gennaio 2024 dal Boca Juniors, è pronta una nuova esperienza in Argentina per l'ex difensore della Fiorentina Facundo Roncaglia. Il calciatore, infatti, ha firmato un contratto con il Club Atletico Sarmiento, squadra che milita in Primera Division, la prima serie di calcio argentino. Per lui un contratto fino a dicembre 2025.