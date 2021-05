Ranieri si congeda: “Addio Samp, nel mio futuro c’è una nazionale”

Il tecnico saluta la Sampdoria dopo due stagioni. E adesso? "Vedremo, io ho ancora tanto voglia di lavorare"

Ultima gara prima dell'addio non solo per Iachini, ma anche - tra gli altri - per Claudio Ranieri. Il tecnico della Samp si è congedato così al termine della vittoria casalinga di ieri sera per 3-0 contro il Parma: "Mi è dispiaciuto non aver potuto salutare i tifosi stasera, li saluto e abbraccio tutti adesso. Purtroppo non c’erano alternative sul rinnovo. Per me era importante dare il massimo, volevo essere degno di questa squadra e società. E adesso? Vedremo, io ho ancora tanto voglia di lavorare", le sue parole a Sky Sport.