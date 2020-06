Prandelli: “Juric ha qualità importanti. Nazionale? Con talenti come Chiesa l’Italia ha un bel futuro”

In una lunga intervista rilasciata a La Stampa, l’ex allenatore viola Cesare Prandelli ha analizzato i temi più caldi della massima categoria italiana, soffermandosi in particolare sull’analisi dei suoi colleghi. Per il campionato sarà una corsa a tre fino all’ultima giornata anche se la Juventus resta la favorita per il nativo di Orzinuovi. Tra i colleghi che più lo hanno sorpreso trova spazio sicuramente Juric, spesso accostato alla Fiorentina (LEGGI): “Sono contento per lui, ha dimostrato di avere qualità e ha trovato una squadra adatta al suo gioco“. Infine parlando anche di nazionale, che lo stesso Prandelli ha allenato, commenta così le scelte di Mancini: “All’inizio molti pensavano che certe scelte fossero provocazioni, invece Roberto è stato un visionario, aveva già visto cosa poteva ottenere puntando sui giovani. Manca un po’ di esperienza ma con gente come Chiesa, Zaniolo e gli altri l’Italia ha un bel futuro“