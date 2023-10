Pioli nella bufera: attacca Calabria, ma la critica non perdona

Stefano Pioli, ex allenatore della Fiorentina ed oggi al Milan, è nel l'occhio del ciclone a Milano. Infatti, la squadra rossonera ha perso 3 a 0 a Parigi contro il PSG e il comportamento del tecnico post gara non è piaciuto ai tifosi e agli addetti ai lavori: "Abbiamo giocato bene per 60 minuti". Questa la dichiarazione incriminata, che dopo un risultato del genere, non trova molto credibilità. Ma il caos non finisce qui. Infatti, il capitano del Milan Calabria ha attaccato la squadra: "Ci facciamo il culo a Milanello ogni giorno - testuale -, conoscevamo l'importanza della partita. Chi non ci crede, stia a casa". Parole forti per smuovere l'ambiente. Ma Pioli, in modo duro, ha "bacchettato" il suo capitano: "Ha sbagliato. Non c'è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità".