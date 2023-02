Papa Waigo: “Contro la Juve devi giocare da tifoso. Scriverò un libro sul 2-3”

Come si prepara la sfida alla Juve? Devi dimenticare il calcio e tutto il resto, devi essere un tifoso in campo. Qualsiasi giocatore deve sapere anche la storia del club. Alcuni non conoscono la rivalità, i giocatori devono sapere della rivalità che c'è con la Juventus, per poterla giocare al meglio. Il gol alla Juve mi ha fatto entrare nella storia della Fiorentina, sono legato a questo club, magari molto di più rispetto a giocatori che hanno fatto meglio di me. I tifosi mi scrivono ancora oggi. La rimonta? Tra un paio di anni scriverò un piccolo libro, sulla partita e tutto quello che è successo dopo. Per me è storia. Venivo da due ottime partite contro Livorno e Siena e per questo pensavo di giocare titolare a Torino. Ma il mister (Prandelli, ndr) mi disse, come ad Osvaldo, che sarei entrato per ribaltare la partita e vincerla, è stato incredibile