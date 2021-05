Orlandini netto: “Iachini bis un grosso sbaglio, Gattuso da prendere subito”

Il doppio ex di Fiorentina e Napoli interviene alla vigilia della gara con un giudizio piuttosto netto sulle scelte tecniche della società gigliata

Esito scontato col Napoli?Se contassero solo le motivazioni e il talento domani non ci sarebbe partita. Prevedo che il Napoli faccia risultato, ma son partite e nel calcio nessuno vuol perdere quando scende in campo. A maggior ragione dopo un 6-0 subito, mi immagino che ci sia voglia di tirar fuori i c******i. La riconferma diIachini è stata uno sbaglio: lo dissi allora e lo confermo adesso. C'è bisogno di qualcuno che sappia costruire la squadra e migliorarla, a livello tecnico. Fare delle valutazioni tecniche sui giocatori da inserire nella rosa. In regia servono persone che sappiano di calcio, mi viene in mente l'esempio di Kokorin che non posso pensare sia stato preso con delle motivazioni. Gattuso?Subito, è il primo colpo da realizzare. Mi piace come mette la squadra in campo, nel rapporto con i giocatori. Si vede che ha la squadra in mano, a me uno come lui piacerebbe alla Fiorentina.