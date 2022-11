Odriozola torna in Serie A? Contatti con una big

Odriozola potrebbe già tornare in Italia

La Juventus proverà ad acquistare Alvaro Odriozola a gennaio. La notizia trova conferme anche in Francia: è il sito specializzato Foot Mercato a tornare sulla trattativa, parlando di contatti in corso tra il club bianconero e l'entourage del laterale spagnolo che dopo un'ottima stagione alla Fiorentina sperava di trovare spazio a Madrid e, invece, fin qui con la maglia del Real non ha mai visto il campo. La Juventus andrà quindi alla carica nelle prossime settimane: Odriozola ha un contratto col club campione d'Europa valido fino al 30 giugno 2024. Lo scrive tuttojuve.com.