L’ex viola Norgaard: “Domani 60.000 inglesi, ma io non ho paura”

Le parole della meteora viola Norgaard alla vigilia di Inghilterra-Danimarca: "L'ambiente ci motiverà, sarà fantastico"

Ecco le sue parole al sito della UEFA: " Domani gli inglesi saranno 60.000? Non ho paura, anzi sarà fantastico. L'ambiente sarà ostile ma questo ci motiverà. Non andremo li solo per giocare ma vogliamo vincere".