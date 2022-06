Mutu, in Romania la festa di addio al calcio sarà piena di ex compagni viola

Domani la festa per Mutu con tanti ex viola protagonisti insieme all'ex viola

Frey, Ujfalusi, Dainelli, Gamberini, Gobbi, Semioli, Jorgensen, Donadel, Montolivo, Blasi, Gilardino, Toni, Cesare Prandelli e molti altri ex campioni. La festa di addio al calcio di Adrian Mutu sarà un amarcord bellissimo pieno di ex viola. Domani in Romania, contro una squadra di ex campioni locali (tra cui anche Gheorghe Hagi) ci sarà il tributo al talento che ha vestito la n° 10 per cinque anni e deliziato i tifosi della Fiorentina, l'occasione per vedere lampi di grande calcio.