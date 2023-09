Malusci: “Mercato? Do un 6,5 alla Fiorentina. Manca solo un tassello”

"Al mercato della Fiorentina devo dare un 6,5, il voto si sarebbe alzato se avesse preso un difensore più affidabile. Non puoi pensare di affrontare così tante competizioni con Milenkovic, Ranieri e Martinez Quarta (che ultimamente ha qualche problema di sicurezza). Mina dobbiamo ancora conoscerlo. Se tutti e 4 fanno il loro dovere va bene, ma ad ora non danno certezze soprattutto Martinez Quarta e Mina. Ranieri? La meritocrazia ha prevalso per fortuna. Martinez Quarta, invece, fatica quando è impiegato sul centro-sinistra. Per fare prestazioni importanti, secondo me, dovrebbe giocare insieme a Ranieri. Milenkovic centro-sinistra e Quarta centro-destra? Secondo me farebbe più fatica Milenkovic, è rischioso".