Macerata intitola lo stadio al pluridecorato difensore viola “Pino” Brizi

Lo stadio comunale Helvia Recina verrà intitolato al “signore del calcio”, così come in tantissimi lo hanno definito, Giuseppe "Pino" Brizi – uno dei simboli dello sport maceratese, storico difensore della Fiorentina del secondo scudetto e grande tifoso, sin da bambino, della squadra viola con cui ha trionfato anche due volte in Coppa Italia e cui vanta il secondo posto assoluto in fatto di presenze in gare ufficiali – morto nel 2022 all’età di 80 anni.