L’ex Simeone: “I soldi non contano, Italia inaspettata. Futuro in Premier”

Le parole dell'ex gigliato figlio d'arte

"Nel settore giovanile del River Plate giocavo con ragazzi che non avevano neanche da mangiare, il contesto sociale era pesante. Io però ho sempre dovuto dimostrare le mie abilità sul campo. Quello che ho ottenuto è merito mio e non perché sono il figlio di mio padre. In tanti mi chiedevano perché giocassi a calcio nonostante avessi tanti soldi, è la mia passione.

In Italia il calcio è tattica pura, mi hanno insegnato ad aiutare in fase difensiva. Pensavo che sarei rimasto in Serie A solo per un breve periodo ma sono già passati 5 anni. Penso che il calcio inglese sia il migliore al mondo, in Premier League potrei sfruttare al massimo le mie qualità. In futuro mi piacerebbe provare questa avventura."