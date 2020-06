Le Iene e il caso Zarate: Lotito pronto a denunciare l’ex attaccante viola

Martedì sera Le Iene hanno mandato in onda il servizio con le accuse di Ruzzi e Zarate a Lotito e alla Lazio (LEGGI QUI). Il presidente biancoceleste, dopo il comunicato diramato lunedì, è pronto a passare ai fatti: secondo la rassegna stampa di Radiosei sono in via di definizione le denunce per Ruzzi e Zarate, ex attaccante anche della Fiorentina, ed è allo studio anche un’azione giudiziaria nei confronti de Le Iene. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia di un nuovo comunicato da parte della Lazio, ma alla fine a parlare è stato Arturo Diaconale, che ha fatto riferimento al clima ostile scatenato intorno alla Lazio.