Kokorin: “Mi hanno rimosso dal gruppo squadra. A Caceres ho tolto… le ruote”

Kokorin non lesina commenti e aneddoti sulla Fiorentina

Aleksandr Kokorin , attaccante della Fiorentina in prestito all'Aris Limassol a Cipro, nel corso di un'intervista concessa a Sport24, ha parlato anche della sua esperienza in viola:

"Mi hanno rimosso dalla chat di squadra. Sarebbe un inutile flusso di messaggi, barzellette e roba del genere. Strano che il giorno dopo la mia partenza sia stato lasciato nel gruppo del menu. Alla Fiorentina devi scegliere in anticipo cosa mangerai domani. Strano che non mi abbiano rimosso. Forse si aspettano che io vada ogni giorno a mangiare?”.

“La pizza la mangiavo a malapena. Ci sono letteralmente 2-3 posti a Firenze che hanno una buona pizza. E così, sia la pasta che la pizza in Russia sono molto più gustose”.

Spogliatoio

"Il più simpatico? L’argentino Gonzalez ora. E prima c’era l’uruguaiano Caceres. Da Caceres venivano costantemente barzellette di alta qualità. Una volta mi ha spostato l’auto prendendomi le chiavi, io una volta gli ho tolto le ruote della sua. Dopo l’allenamento doveva tornare urgentemente a casa, ma non c’erano le ruote. Viene da me, che ero seduto in macchina, e mi dice: “Cosa sei, uno sciocco?””.