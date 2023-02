Juve, Vlahovic e Chiesa per la prima volta insieme. L’ultima volta…

Juventus-Lazio chiude il quadro delle semifinali della Coppa Italia. Per la prima volta in maglia bianconera giocano insieme Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Gli infortuni prima dell'italiano, poi del serbo in questo inizio di 2023, avevano impedito di poter vedere i due ex viola contemporaneamente insieme. L'ultima volta risale al 2 ottobre 2020, proprio ai tempi della Fiorentina.