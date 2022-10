Jorgensen: “C’è poca pazienza. Vlahovic? Come Haaland… se fosse ancora qua”

Il parere dell'ex viola sul momento no della Fiorentina e sull'ex stella Vlahovic

Intervistato da Grandhotelcalciomercato.com, l'ex viola Martin Jorgensen ha parlato anche di alcuni temi relativi alla Fiorentina: "Sono tornati a giocare in Europa come una volta e questo è già un bel segnale. Così come il nuovo centro sportivo che stanno costruendo. Hanno un bel progetto ma a Firenze bisogna avere un po' di pazienza. Purtroppo i tifosi della Fiorentina ne hanno poca".