Iachini intravede un campione: “Scamacca ricorda Vieri”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore viola Beppe Iachini parla di Gianluca Scamacca, che l’ex tecnico viola ha avuto modo di allenare per alcuni mesi a Sassuolo: “Già all’epoca aveva grandi potenzialità, nonostante l’età. Era molto giovane, ma si allenava con noi e devo dire le sue potenzialità si intuivano già all’epoca. Bisognava solo dargli il tempo necessario per maturare”. La grande fisicità e le eccellenti qualità tecniche unite alla serietà del ragazzo, sono le caratteristiche principali per emergere: “Come struttura, lo paragonerei a Vieri”.

