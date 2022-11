Genoa, via Blessin: per la panchina c’è anche un ex viola

Alexander Blessin è ormai prossimo ad essere esonerato dal Genoa: le difficoltà della Serie B sono state troppe e inaspettate, ora i rossoblu hanno deciso di provare a dare una svolta. Se Andreazzoli è il preferito non mancano le alternative. In primis quella di Domenico Tedesco, ex di Schalke 04, Spartak Mosca e RB Lipsia, che sarebbe all’esordio in Italia, seguito da Nenad Bjelica, ex Spezia, Roberto Stellone, ex Frosinone e Palermo fra le altre, e infine l’attuale allenatore della Primavera ligure, l'ex viola Alberto Gilardino.