Frey: “Questa Fiorentina può tornare in Europa, Italiano ha ridato entusiasmo”

Le parole del portierone

Intervenuto nel corso della trasmissione "Artemio", lo storico ex numero 1 della Fiorentina Sebastien Frey si è espresso così in occasione del suo ritorno al Franchi per il match Fiorentina-Empoli parlando anche delle ambizioni Europee della Fiorentina:

“Scendere in campo insieme a Barone prima del match con l’Empoli mi ha suscitato una forte emozione, il ritorno al Franchi è stato bellissimo, tanto da farmi tremare le gambe. Non mi era mai successo. Penso che noi ex viola possiamo aiutare la Fiorentina a crescere e proteggere il lavoro che sta facendo la società. In questo momento vedo un gran feeling tra la squadra e la piazza.”