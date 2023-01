FOTO – Ex Viola: giornata di compleanni per tre protagonisti del passato

Tre compleanni in salsa viola nello stesso giorno

Giornata di compleanni in salsa viola. Sono in tre, infatti, a compiere gli anni tra gli ex protagonisti con la maglia della Fiorentina indosso. Oggi spengono le candeline Adrian Mutu, Stefan Savic e Giamatteo Mareggini. Gli auguri della Fiorentina sui social, ai quali ci uniamo volentieri anche noi di Violanews.com.