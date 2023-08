Ex viola, Sirigu torna in Francia? Ci pensano per sostituire Mannone

Nuova occasione all’orizzonte per Salvatore Sirigu, portiere svincolato dalla Fiorentina dopo un lungo infortunio patito pochi giorni dopo l’arrivo a gennaio. Secondo quanto annunciato da Sky, per il portiere sardo ex Palermo e Torino...

Nuova occasione all'orizzonte per Salvatore Sirigu, portiere svincolato dalla Fiorentina dopo un lungo infortunio patito pochi giorni dopo l'arrivo a gennaio. Secondo quanto annunciato da Sky, per il portiere sardo ex Palermo e Torino potrebbero riaprirsi le porte della Francia, già frequentata ai tempi della militanza al Paris Saint-Germain. Sulle sue tracce ci sarebbe il Lorient, in cerca di un sostituto dell'altro italiano Vito Mannone andato al Lille.