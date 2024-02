Ex viola, Schwarz torna a Firenze ed esporta eccellenze toscane in Africa

L'obiettivo di questo partenariato tra Schwarz, SNA e Italian Trade Centre è creare nuove opportunità per le aziende italiane in un mercato in rapida espansione e ricco di potenzialità, consolidando così la presenza italiana in un continente chiave per il futuro dell'economia globale.

«Dopo aver rappresentato come avvocato molte aziende e marchi internazionali in Ghana - spiega Roberta Anokye co fondatrice di SNA e moglie di Stefan Schwarz -, insieme al mio team ho deciso di utilizzare queste esperienze aprendo una piattaforma di vendita al dettaglio rivoluzionaria come SNA per invitare più marchi a collaborare esclusivamente con noi, focalizzandoci sul tema dell’autenticità per rafforzare la fiducia dei consumatori in Ghana e Africa, dove i prodotti contraffatti sono comuni. Questo ha dato maggiore impulso alla mia idea di avere un canale televisivo al dettaglio per l'Africa, ha cui abbiamo iniziato a lavorare nel 2021. Oggi è uno sportello unico – prosegue - che offre la protezione dei marchi, compresa la consulenza legale, la registrazione del marchio, la conformità del marchio e il mantenimento dell'autenticità del marchio nel territorio. Crediamo che il consumatore in Africa sia pronto per i tanti prodotti di qualità che l’Europa offre. E pensando a Firenze, in particolare, per le eccellenze artigianali. L’obiettivo è lanciare SNA entro il primo trimestre dell'anno e mettere a punto una buona strategia di campagne di marketing per diventare un nome familiare entro la fine del 2024».

Italian Trade Centre svolgerà un ruolo cruciale nella selezione di aziende italiane che meglio si adattano a questo mercato emergente. L'expertise di ITC nel business development internazionale e la sua conoscenza approfondita delle dinamiche di mercato saranno fondamentali per il successo di questa iniziativa.

Schwarz, figura iconica nel mondo del calcio e particolarmente amata a Firenze, rappresenta il volto di questo progetto, simbolo di un ponte tra culture e economie diverse. La sua presenza a Firenze, dal 6 al 10 febbraio, sarà l'occasione per incontri strategici e per la definizione delle linee guida di questo ambizioso progetto.

Nato a Malmö nell’aprile del 1969, Stefan Schwarz arriva a Firenze nel 1995 dall’Arsenal (Premier League) per 7 miliardi di lire. Il presidente della Fiorentina è Vittorio Cecchi Gori, il direttore sportivo che lo porta a Firenze è Oreste Cinquini. Resterà in viola per tre stagioni; nell'ultimo anno a Firenze con l'allenatore Alberto Malesani sarà capitano. Termina la sua carriera in viola dopo 78 presenze e 2 gol in Serie A, vincendo una Coppa Italia nel 1996 e la Supercoppa italiana nella medesima stagione. I tifosi lo hanno sempre ammirato per la grinta e la determinazione in campo, dedicandogli almeno un paio di cori d’incitamento personalizzati.

